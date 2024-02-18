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Bild: Фон дер Ляйен объявит 19 февраля о намерении пойти на второй срок главой ЕК

Bild: Фон дер Ляйен объявит 19 февраля о намерении пойти на второй срок главой ЕК Урсула фон дер Ляйен намерена 19 февраля объявить о намерении пойти на второй срок председателем Еврокомиссии.
Другие страны
18 февраля 2024 г. 16:02
Bild: Фон дер Ляйен объявит 19 февраля о намерении пойти на второй срок главой ЕК

Урсула фон дер Ляйен намерена 19 февраля объявить о намерении пойти на второй срок председателем Еврокомиссии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По ее информации, 65-летняя фон дер Ляйен объявит о планах после обсуждения своей кандидатуры в президиуме Христианско-демократического союза, членом которого она является. Уже в воскресенье она прибудет в Берлин из Мюнхена, где участвовала в конференции по безопасности.

Как пишет Bild, если все будет складываться хорошо, то кандидатура фон дер Ляйен может быть официально утверждена 7 марта на конгрессе консервативной Европейской народной партии в Бухаресте.

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