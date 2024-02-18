Bild: Фон дер Ляйен объявит 19 февраля о намерении пойти на второй срок главой ЕК

Урсула фон дер Ляйен намерена 19 февраля объявить о намерении пойти на второй срок председателем Еврокомиссии.
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По ее информации, 65-летняя фон дер Ляйен объявит о планах после обсуждения своей кандидатуры в президиуме Христианско-демократического союза, членом которого она является. Уже в воскресенье она прибудет в Берлин из Мюнхена, где участвовала в конференции по безопасности.
Как пишет Bild, если все будет складываться хорошо, то кандидатура фон дер Ляйен может быть официально утверждена 7 марта на конгрессе консервативной Европейской народной партии в Бухаресте.