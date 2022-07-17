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Bild: Большая часть жителей Германии ожидают экономический спад и рост безработицы

Bild: Большая часть жителей Германии ожидают экономический спад и рост безработицы 74% немцев ожидают экономического спада и роста безработицы в стране.
Другие страны
17 июля 2022 г. 16:40
Bild: Большая часть жителей Германии ожидают экономический спад и рост безработицы

74% немцев ожидают экономического спада и роста безработицы в стране.

Как передает Report, об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на данные опроса INSA.

Почти три четверти (74%) жителей Германии посчитали, что в ближайшее время в стране будет экономический спад и рост безработицы. 83% респондентов указали, что цены будут расти и дальше, столько же ожидают ограничений на газ для частных домовладений. 63% заявили, что произойдет ситуация, когда компании начнут отключать от газа.

Практически половина (47%) опрошенных жителей отметили, что Германия сейчас вредит сама себе куда больше, чем Россия, на которой множество санкций. Лишь 12% посчитали, что Россия может понести большой ущерб.

В публикации указали, что немецкие политики продолжают занимать жесткую позицию касаемо антироссийских санкций, хотя общественное мнение по этому вопросу, в последнее время, серьезно изменилось.

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Версия на английском языке Bild: Most Germans expect economic recession and unemployment to increase
Версия на азербайджанском языке Bild: “Əksər almanlar iqtisadi tənəzzül və işsizliyin artacağını gözləyirlər”

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