Бигэн отправится в Республику Корея

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн отправится 8-11 декабря в Республику Корея, чтобы обсудить, в частности, координацию по вопросам, связанным с КНДР.

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн отправится 8-11 декабря в Республику Корея, чтобы обсудить, в частности, координацию по вопросам, связанным с КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Госдепартамента США.

"Он встретится с официальными лицами Республики Корея, чтобы обсудить союз США и Республики Корея и нашу общую приверженность региональной безопасности, стабильности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе, а также продолжение тесной координации по Северной Корее", - говорится в заявлении.