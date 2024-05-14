БИГ осудила насилие со стороны Франции по отношению к гражданским в Новой Каледонии

Бакинская инициативная группа (БИГ) выражает обеспокоенность в связи с недавними арестами и введением комендантского часа французскими властями в Новой Каледонии.

Бакинская инициативная группа (БИГ) выражает обеспокоенность в связи с недавними арестами и введением комендантского часа французскими властями в Новой Каледонии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление группы.

"Запрет публичных собраний и аресты сторонников независимости не являются долгосрочным решением. Сенат и Национальная ассамблея Франции должны прекратить незаконные конституционные поправки в Новой Каледонии. Предлагаемые изменения направлены на расширение электората за счет неканаков. Это справедливо вызвало недовольство людей, включая протесты и демонстрации", - говорится в заявлении БИГ.

БИГ отмечает, что в Новой Каледонии после всеобщей забастовки и протестов в столице Нумеа и близлежащих населенных пунктах, вызванных предложенными конституционными поправками, были мобилизованы французские силы безопасности и введен комендантский час.

В группе отмечают, что предложенные поправки не учитывают мнение канакского народа, а насилие и аресты в отношении гражданских лиц, участвовавших в мирной забастовке и протестах, сопровождались грубыми нарушениями, в том числе прав человека, свободы выражения мнений, а также международных обязательств Франции.

"В ходе акций правоохранительными органами были арестованы 82 мирных местных жителя. Бакинская инициативная группа глубоко обеспокоена недавними инцидентами, имевшими место в Нумеа и прилегающих районах, в результате которых пострадали люди. Крайне важно, чтобы правоохранительные органы уважали основные права человека. Применение чрезмерной силы угрожает безопасности всех граждан. Мы солидарны с канакским народом и поддерживаем их справедливую борьбу. Мы требуем, чтобы правительство Франции приняло во внимание желание канакского народа", - говорится в заявлении.