БИГ: Франция нанесла серьезный урон уникальной экосистеме своих заморских территорий

Уникальные экосистемы заморских территорий Франции испытывают серьезное истощение из-за политики официального Парижа.

Уникальные экосистемы заморских территорий Франции испытывают серьезные проблемы из-за политики официального Парижа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете БИГ: "Украденное процветание: как колониализм подавлял экономическую свободу на заморских территориях".

В отчете указывается, что одной из самых серьезных проблем для экосреды данных территорий является чрезмерный вылов рыбы.

"Перелов является одним из ключевых антропогенных факторов, способствующих деградации коралловых рифов заморских территорий Франции и ставящих под угрозу существование некоторых видов рыб. Рыболовство играет важную роль в экономике французских территорий в Индийском океане. Согласно данным Европейского фонда морского хозяйства, рыболовства и аквакультуры (EMFAF), в 2013 году 37% судов французского торгового флота осуществляли свою деятельность именно в этом регионе", - отметили авторы.

БИГ указывает, что экологический ущерб, наносимый Францией, не ограничивается только чрезмерным выловом рыбы: "Большая часть населения французских департаментов в Индийском океане сосредоточена в прибрежных районах этих островов. Поэтому бурный рост населения Реюньона и Майотты приводит к еще большему загрязнению коралловых рифов антропогенной инфраструктурой".

Авторы доклада отметили среди экологических ущербов, нанесенных страной-метрополией на ее заморских территориях, вырубку густых зеленых лесов, а также загрязнение питьевой воды, в том числе сброс тяжелых металлов, пестицидов и углеводородов, что оказывает существенное влияние на качество жизни местного населения.

"С 2016 года на острове Реюньон наблюдается нехватка воды и засуха, которая продолжается от трех до шести месяцев каждый год. Остров Майотта вошел бы в пятерку стран с наибольшей степенью обезлесения, если бы она была независимым государством. Нехватка воды соответственно является следствием обезлесения. Согласно оценкам Naim et al, сделанным в 2013 году, реки Майотты должны иметь значительный сток, поскольку они наполняют два водохранилища острова, одно из которых находится в Комбани (1,5 млн кубометров), а другое - в Дзумонье (2,5 млн кубометров). Оба водохранилища обеспечивают 80% потребностей острова в питьевой воде", - говорится в отчете.

По данным отчета, на Майотте ежегодно вырубается 250 гектаров леса, что эквивалентно 350 футбольным полям. Это делает Майотту самым обезлесенным департаментом Франции.

Global Forest Watch раскрывает список наиболее обезлесенных мест на Майотте в период с 2002 по 2003 год. В частности, в Бандреле, Бандрабуа и Цингони вырубка лесов составила более 290 га, в Мамудзу и Дембени она затронула 252 и 227 га земель соответственно.