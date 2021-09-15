Би-би-си: Талибы раскололись на две враждующие фракции

Лидеры радикальной группировки "Талибан" серьезно разругались после создания временного правительства Афганистана

Лидеры радикальной группировки "Талибан" серьезно разругались после создания временного правительства Афганистана.

Как передает Report, об этом пишет Би-би-си со ссылкой на источники в движении.

По данным телерадиовещательной корпорации, талибы раскололись на две фракции, вступив в спор в президентском дворце.

Источники Би-би-си утверждают, что камнем преткновения стал вопрос о том, кто из лидеров движения больше всего сделал для захвата Афганистана и, соответственно, заслуживает больше власти в новом кабинете министров — главными участниками конфликта стали сооснователь "Талибана", бывший главный переговорщик с США Абдул Гани Барадар и один из лидеров группировки "Сеть Хаккари" Халил Хаккари.

Поспорили стороны из-за несогласий с итоговым вариантом временного правительства, а также разницы в подходах сторон к будущему Афганистана. В данном случае Барадар является представителем более умеренной модели и сторонником дипломатии, когда Хаккари — сторонник силового решения проблем.