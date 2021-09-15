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Би-би-си: Талибы раскололись на две враждующие фракции

Би-би-си: Талибы раскололись на две враждующие фракции Лидеры радикальной группировки "Талибан" серьезно разругались после создания временного правительства Афганистана
Другие страны
15 сентября 2021 г. 17:54
Би-би-си: Талибы раскололись на две враждующие фракции

Лидеры радикальной группировки "Талибан" серьезно разругались после создания временного правительства Афганистана.

Как передает Report, об этом пишет Би-би-си со ссылкой на источники в движении.

По данным телерадиовещательной корпорации, талибы раскололись на две фракции, вступив в спор в президентском дворце.

Источники Би-би-си утверждают, что камнем преткновения стал вопрос о том, кто из лидеров движения больше всего сделал для захвата Афганистана и, соответственно, заслуживает больше власти в новом кабинете министров — главными участниками конфликта стали сооснователь "Талибана", бывший главный переговорщик с США Абдул Гани Барадар и один из лидеров группировки "Сеть Хаккари" Халил Хаккари.

Поспорили стороны из-за несогласий с итоговым вариантом временного правительства, а также разницы в подходах сторон к будущему Афганистана. В данном случае Барадар является представителем более умеренной модели и сторонником дипломатии, когда Хаккари — сторонник силового решения проблем.

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