​Би-би-си сообщила о скорой отставке гендиректора корпорации

Генеральный директор корпорации Би-би-си Тони Холл уходит в отставку.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте корпорации.

Отставка Холла, который занимал этот пост в течение семи лет, произойдет летом.

Лорд Холл, также являющийся главным исполнительным директором и главным редактором Би-би-си, заявил, что решение далось ему нелегко.

По словам председателя совета Би-би-си - органа, отвечающего за назначение гендиректора, - Дэвида Клементи, корпорации "повезло, что у нее был Тони Холл", пишет "Ридус". Он отметил, что поиск нового главы начнется в течение нескольких недель, передает НСН.

Би-би-си - одна из старейших телерадиовещательных компаний в мире. Основана в 1922 году. В ее структуру входят девять общенациональных и десять национальных телеканалов, а также 40 региональных радиостанций. Аудиторию Би-би-си составляют 94% населения Великобритании. В корпорации работают более 20 тыс. сотрудников.