Би-би-си начинает вещание в КНДР

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Телерадиокорпорация Би-би-си (World Service) впервые начнет вещание своих программ на территории КНДР.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, с весны 2017 года, каждый день рано утром и поздно вечером жители КНДР смогут послушать 30-минутный выпуск новостей по радио.

Также появится интернет-версия, где можно будет найти тексты, видеозаписи и подкасты различных программ.

Новая программа по расширению предполагает начало вещания на 11 новых языках, включая корейский. К существующим сейчас языковым службам прибавятся службы, которые будут вещать на следующих языках: ахмарский, гуджарати, игбо, корейский, маратхи, оромо, пиджин, панджабский, телугу, тигринья и йоруба.

Это значит, что в целом программы Би-би-си будут транслировать на 40 языках, включая английский. По данным, правительство Великобритании выделило на этот проект 289 млн фунтов стерлингов.

По информации, генеральный директор Би-би-си поставил цель: к 2022 году, к столетию Корпорации, ее совокупная аудитория по всему миру должна достичь 500 млн человек.