Вице-спикер армянского парламента: встреча президентов может состояться в декабре

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Встреча президентов Армении и Азербайджана, скорее всего, состоится в начале декабря, заявил в среду журналистам вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов после заседания исполкома РПА, информирует РИА "Новости".

В последний раз лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян провели встречу 27 октября 2014 года в Париже.

"Встреча президентов пройдет в ближайшие недели. В начале декабря считаю вероятной встречу Саргсян — Алиев. В какой день и где пройдет эта встреча, аппарат президента сообщит в установленном порядке", — сказал Шармазанов.