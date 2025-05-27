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BFMTV: Власти Франции опасаются эпидемий лихорадок

BFMTV: Власти Франции опасаются эпидемий лихорадок Власти Франции обеспокоены возможным возникновением эпидемий лихорадок денге и чикунгунья в европейской части государства из-за увеличения случаев заболеваемости.
Другие страны
27 мая 2025 г. 04:44
BFMTV: Власти Франции опасаются эпидемий лихорадок

Власти Франции обеспокоены возможным возникновением эпидемий лихорадок денге и чикунгунья в европейской части государства из-за увеличения случаев заболеваемости.

Об этом Report передает со ссылкой на телеканал BFMTV.

"В регионе Овернь-Рона-Альпы наблюдается резкий рост числа случаев лихорадки денге и чикунгунья, органы здравоохранения опасаются эпидемии", — сообщается в материале.

Для борьбы с распространением заболевания структуры здравоохранения используют "упреждающий подход". Уточняется, что причиной распространения болезни является проникновение в регион тигрового комара, через укусы которого и передается лихорадка.

"С 1 мая в регионе Региональным агентством здравоохранения уже зафиксирован 31 случай лихорадки денге и 37 случаев лихорадки чикунгунья", — подчеркивает телеканал.

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