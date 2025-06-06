BFMTV: Власти Франции не оплатили оборонные заказы на €8 млрд

Министерство Вооруженных сил Франции должно до конца года оплатить долги по оборонным заказам на сумму €8 млрд.

Министерство Вооруженных сил Франции должно до конца года оплатить долги по оборонным заказам на сумму €8 млрд.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, речь идет "о военной технике, которая заказана у оборонных компаний, но еще не оплачена". Канал отмечает, что оборонные предприятия "бьют тревогу, поскольку страна перевооружается в кредит".

Обеспокоенность неоплаченными счетами выразили, в частности, компании Airbus и Thales.

"Хотя принятый в 2024 году французским парламентом закон о военном планировании предусматривает выделение €413 млрд на перевооружение до 2030 года, часть бюджета уже израсходована, поскольку €99 млрд пойдут на выполнение прежних обязательств", - указывает BFMTV. Канал полагает, что на новые заказы может в итоге остаться не так много средств.

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Эрик Ломбар 14 апреля назвал чрезмерным госдолг Франции, который составляет €3,3 трлн.