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BFMTV: Власти Франции не оплатили оборонные заказы на €8 млрд

BFMTV: Власти Франции не оплатили оборонные заказы на €8 млрд Министерство Вооруженных сил Франции должно до конца года оплатить долги по оборонным заказам на сумму €8 млрд.
Другие страны
6 июня 2025 г. 01:48
BFMTV: Власти Франции не оплатили оборонные заказы на €8 млрд

Министерство Вооруженных сил Франции должно до конца года оплатить долги по оборонным заказам на сумму €8 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, речь идет "о военной технике, которая заказана у оборонных компаний, но еще не оплачена". Канал отмечает, что оборонные предприятия "бьют тревогу, поскольку страна перевооружается в кредит".

Обеспокоенность неоплаченными счетами выразили, в частности, компании Airbus и Thales.

"Хотя принятый в 2024 году французским парламентом закон о военном планировании предусматривает выделение €413 млрд на перевооружение до 2030 года, часть бюджета уже израсходована, поскольку €99 млрд пойдут на выполнение прежних обязательств", - указывает BFMTV. Канал полагает, что на новые заказы может в итоге остаться не так много средств.

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Эрик Ломбар 14 апреля назвал чрезмерным госдолг Франции, который составляет €3,3 трлн.

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Версия на азербайджанском языке BFMTV: Fransa iqtidarı 8 milyard avro məbləğində müdafiə sifarişlərini ödəməyib

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