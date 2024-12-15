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BFMTV: Число жертв урагана на Майотте может исчисляться тысячами

BFMTV: Число жертв урагана на Майотте может исчисляться тысячами Число жертв в ходе разрушительного урагана "Шидо", обрушившегося на Майотту (заморская территория Франции в Индийском океане) в субботу, может достичь нескольких тысяч.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 22:32
BFMTV: Число жертв урагана на Майотте может исчисляться тысячами

Число жертв в ходе разрушительного урагана "Шидо", обрушившегося на Майотту (заморская территория Франции в Индийском океане - ред.) в субботу, может достичь нескольких тысяч.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, в результате удара стихии "погибли по меньшей мере несколько сотен человек, при этом число жертв может достичь тысячи и даже нескольких тысяч".

Ранее сообщалось, что ураган унес жизни 14 человек. На Майотту направлены крупные силы спасателей, а также необходимые медикаменты. Координировать работы по преодолению последствий урагана будет министр внутренних дел и заморских территорий Франции Брюно Ретайо, который направляется на архипелаг.

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