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Безработица в Германии в мае составила 6,3%

Безработица в Германии в мае составила 6,3% Безработица в Германии в мае составила 6,3%, что соответствует прогнозам.
Другие страны
28 мая 2025 г. 12:43
Безработица в Германии в мае составила 6,3%

Безработица в Германии в мае составила 6,3%, что соответствует прогнозам.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Количество безработных в стране в текущем месяце выросло на 34 тыс. - до 2,963 млн человек.

Аналитики в среднем прогнозировали безработицу на уровне 6,3% и увеличение числа безработных на 10 тыс., по данным Trading Economics.

Майский уровень безработицы является максимальным с сентября 2020 года. В марте и апреле показатель также составлял 6,3%.

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