Безопасность встречи глав МИД G-7 в Любеке обеспечат 3,5 тыс. полицейских

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Примерно 3,5 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность во время встречи глав МИД G-7, которая пройдет 14-15 апреля в Любеке. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель оперативной группы по защите общественного порядка города Бернд Ольбрих.

На 14-15 апреля в Любеке намечено проведение 8 демонстраций, в которых ожидается участие примерно 5 тыс. человек. Полиция не ожидает, что эти акции "доставят существенное беспокойство" силам безопасности, отметил он.

Министры иностранных дел "семерки" планируют обсудить кризис на Украине, перспективы развития отношений с Россией, переговоры по атомной программе Ирана. На повестке дня также - подготовка саммита глав государств и правительств G-7, который, как планируется, состоится в баварском замке Эльмау 7-8 июня.