 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Безопасность в ходе саммита ООН в Париже обеспечат 120 тыс. полицейских

    Cвое участие на конференции подтвердили главы государств и правительств 138 стран

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Порядка 120 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность во Франции во время проведения конференции ООН по климату, которая откроется 30 ноября в Париже. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом  заявил  министр внутренних дел Франции Бернар Казнев.

    В частности, около восьми тысяч правоохранителей будут направлены на границы Франции, а 2,8 тыс. - непосредственно в пригород Парижа Ле-Бурже, где будет проходить конференция, чтобы обеспечить безопасность на месте.

    Климатическая конференция ООН откроется в Париже 30 ноября и продлится до 11 декабря. 

    По сообщению Елисейского дворца, свое участие подтвердили главы государств и правительств 138 стран. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi