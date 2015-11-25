Безопасность в ходе саммита ООН в Париже обеспечат 120 тыс. полицейских

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Порядка 120 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность во Франции во время проведения конференции ООН по климату, которая откроется 30 ноября в Париже. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил министр внутренних дел Франции Бернар Казнев.

В частности, около восьми тысяч правоохранителей будут направлены на границы Франции, а 2,8 тыс. - непосредственно в пригород Парижа Ле-Бурже, где будет проходить конференция, чтобы обеспечить безопасность на месте.

Климатическая конференция ООН откроется в Париже 30 ноября и продлится до 11 декабря.

По сообщению Елисейского дворца, свое участие подтвердили главы государств и правительств 138 стран.