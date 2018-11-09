Безопасность в Париже 11 ноября будут обеспечивать 10 тысяч полицейских

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность в Париже 11 ноября в ходе празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

Как передает Report, об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на главу МВД Франции Кристофа Кастанера.

«Около 10 тыс. представителей сил безопасности будут мобилизованы для обеспечения порядка», — заявил Кастанер.

Он отметил, что в день празднования Париж примет 98 иностранных делегаций и 72 главы государства или правительства.

В префектуре парижской полиции отметили, что вокруг мест, которые входят в программу празднования, будут установлены периметры безопасности, а также введены специальные меры контроля.