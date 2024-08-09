О нас

Безопасность церемонии закрытия Олимпиады в Париже обеспечат 2 тыс. стражей порядка

Безопасность церемонии закрытия Олимпиады в Париже обеспечат 2 тыс. стражей порядка Безопасность проведения церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года будут обеспечивать 2 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.
Другие страны
9 августа 2024 г. 20:55
Безопасность церемонии закрытия Олимпиады в Париже обеспечат 2 тыс. стражей порядка

Безопасность проведения церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года будут обеспечивать 2 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"В течение церемонии закрытия в Париже и ближайших пригородах будут задействованы 30 тыс. полицейских и жандармов, из которых 2 тыс. будут непосредственно охранять стадион "Стад де Франс", - сказал он. Министр отметил, что пока у правоохранительных органов нет данных о конкретных угрозах в отношении церемонии.

Он добавил, что три приоритетных направления, на которых власти сосредоточены в первую очередь, это контроль за движением толпы, предотвращение кибератак и террористических нападений.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже пройдет на стадионе "Стад де Франс", расположенном к северу от Парижа, 11 августа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

СМИ: США снимут ограничения на продажу наступательных вооружений Эр-Рияду
СМИ: США снимут ограничения на продажу наступательных вооружений Эр-Рияду
9 августа 2024 г. 21:59
В Бразилии разбился пассажирский самолет
ВидеоВ Бразилии разбился пассажирский самолет
9 августа 2024 г. 21:38
Пакистан отверг предположения о причастности к протестам в Бангладеш
Пакистан отверг предположения о причастности к протестам в Бангладеш
9 августа 2024 г. 21:11
Число новых электромобилей в ЕС выросло в 1,5 раза в прошлом году
Число новых электромобилей в ЕС выросло в 1,5 раза в прошлом году
9 августа 2024 г. 20:19
СМИ: Командир ХАМАС убит при атаке беспилотника в Ливане
СМИ: Командир ХАМАС убит при атаке беспилотника в Ливане
9 августа 2024 г. 20:08
В Польше произведут 48 пусковых установок для системы ПРО Patriot
В Польше произведут 48 пусковых установок для системы ПРО Patriot
9 августа 2024 г. 19:38
Премьер Польши призвал не исключать Венгрию из Шенгенской зоны
Премьер Польши призвал не исключать Венгрию из Шенгенской зоны
9 августа 2024 г. 18:56
Состояние самой богатой семьи Индии составляет 10% ВВП этой страны
Состояние самой богатой семьи Индии составляет 10% ВВП этой страны
9 августа 2024 г. 18:40
Haber Global: Последняя неделя летней Олимпиады в Париже также отмечена скандалами
Haber Global: Последняя неделя летней Олимпиады в Париже также отмечена скандалами
9 августа 2024 г. 18:35
Дания ужесточит контроль на шведской границе
Дания ужесточит контроль на шведской границе
9 августа 2024 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi