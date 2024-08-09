Безопасность церемонии закрытия Олимпиады в Париже обеспечат 2 тыс. стражей порядка

Безопасность проведения церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года будут обеспечивать 2 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

Безопасность проведения церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года будут обеспечивать 2 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"В течение церемонии закрытия в Париже и ближайших пригородах будут задействованы 30 тыс. полицейских и жандармов, из которых 2 тыс. будут непосредственно охранять стадион "Стад де Франс", - сказал он. Министр отметил, что пока у правоохранительных органов нет данных о конкретных угрозах в отношении церемонии.

Он добавил, что три приоритетных направления, на которых власти сосредоточены в первую очередь, это контроль за движением толпы, предотвращение кибератак и террористических нападений.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже пройдет на стадионе "Стад де Франс", расположенном к северу от Парижа, 11 августа.