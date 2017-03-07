Беженцы устроили массовую драку у школы в Швеции - ВИДЕО

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Швеции провели задержание беженцев-хулиганов, которые решили устроить потасовку прямо у стен школы. В ответ порядка 30 человек начали закидывать блюстителей закона камнями и бутылками, что можно наблюдать на опубликованном ролике.

Как передает Report, о происшествии сообщил портал svt.se.

Чтобы остановить беспорядки, полицейские были вынуждены запросить подкрепление. В результате хулиганов удалось усмирить, 11 человек были задержаны.