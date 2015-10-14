Беженцы по квотам прибудут в Испанию и Португалию на следующей неделе

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Первая группа беженцев, прием которых был согласован в рамках распределения квот в ЕС, прибудет на следующей неделе в Испанию и Португалию, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Всего сто беженцев, находящиеся в настоящее время на Лампедузе, будут доставлены в пять стран - Испанию, Португалию, Финляндию, Германию и Францию, сообщает агентство Europa Press. На прошлой неделе 28 беженцев из Эритреи прибыли в Швецию из центра для мигрантов, расположенном на этом итальянском острове, в рамках программы ЕС.

Кроме того, через неделю первые группы беженцев отправятся в различные страны ЕС, выразившие согласие их принять, с греческого острова Лесбос.

Власти Испании предполагают, что в этом году страна примет около 35 тысяч беженцев - около 17,7 тыс. беженцев по квотам Евросоюза, еще более 17 тысяч, по прогнозам МВД, пересекут границу Испании в районе Сеуты и Мелильи (два анклава на Севере Африки, граница с Марокко). По всей стране развернулась кампания в поддержку беженцев. Создается "сеть городов-убежищ", куда вошли такие крупные города, как Мадрид и Барселона. Тысячи жителей Испании готовы принять беженцев у себя дома.

Португалия согласилась принять 4600 беженцев по квотам ЕС.