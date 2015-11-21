Беженцы-мусульмане из Ливана выбросили за борт 12 христиан на пути в Италию

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Мусульмане, находившиеся среди мигрантов, которые направлялись в Италию из Ливии на лодке, выбросили за борт 12 пассажиров за то, что они были христианами, передает Газета.Ruсо ссылкой на телеканал CNN.

По подозрению в совершении данного преступления власти Италии арестовали 15 человек по прибытии в Палермо.

Всего в лодке находилось 105 человек, многие из которых, по собственному признанию, остались в живых только потому, что создали «живую цепь», отмечает Report.

Ранее сообщалось, что CNN отстранил журналистку за критику закона о беженцах из Сирии.