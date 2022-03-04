Беженцы из Украины получили право жить в ЕС в течение трех лет

Украинские беженцы будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций.

Украинские беженцы будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"…Почти 875 000 человек вынуждены были покинуть свои дома в Украине", - говорится в сообщении.

Так, более половины из них (454 тыс) выехали в Польшу, 116 тыс - в Венгрию, 67 тыс в Словакию, 45 тыс в Румынию и 79 тыс в Молдову, которая не входит в ЕС.

ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища.

"Если конфликт продлится долго, или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года. Граждане Украины уже имеют 90-дневный безвизовый доступ к ЕС, но это беспрецедентное изменение в законодательстве ЕС гарантирует им статус по истечении этого срока", - сообщают в ведомстве.

Лица без гражданства или права на постоянное проживание – то есть иностранцы, иностранные студенты не получат права оставаться в ЕС, но им помогут вернуться в страну происхождения.