​Бейонсе потребовала расследовать убийство полицией афроамериканки

Бейонсе https://report.az/storage/news/b03d60638b4307b209e041b88bcd71a8/2aaf2a4c-0eaa-452b-bc76-7257b5f50e2f_292.jpg

Популярная певица Бейонсе призвала расследовать гибель афроамериканки Бреонны Тейлор (Breonna Taylor), убитой городскими полицейскими весной этого года.

Как передает Report со ссылкой на CNN, соответствующее письмо она направила генеральному прокурору американского штата Кентукки Дэниелу Кэмерону.

Артистка призвала выдвинуть обвинения против трех полицейских, которые убили девушку в ее доме. "Прошло три месяца — и никаких арестов не было, и ни один офицер не был уволен", — пишет Бейонсе.

Она потребовала обеспечить прозрачность в расследовании убийства и судебном преследовании, а также "прекратить повсеместную практику, которая приводит к смертям безоружных чернокожих граждан".

26-летняя сотрудница скорой помощи Бреонна Тейлор была убита сотрудниками полиции, которые выстрелили в девушку восемь раз после проникновения к ней в дом в городе Луисвилл, штат Кентукки. Полиция проводила задержание жителей соседнего дома по подозрению в торговле наркотиками и у них была наводка, что наркотики могут храниться и в доме Тейлор. Семья убитой девушки подала иск о неправомерных действиях полицейских, которые так и не понесли наказания. В мае сотни протестующих собрались в центре Луисвилла, призывая к справедливости за убийство девушки. В июне американский рэпер Канье Уэст пожертвовал деньги семье Тейлор.

В настоящее время в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.