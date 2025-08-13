Бессент: США, вероятно, снизят пошлины для КНР не раньше чем через год

О нас

Другие страны
13 августа 2025 г. 01:47
Значительное снижение таможенных пошлин США в отношении Китая, вероятно, может затянуться на месяцы или даже год, так как Вашингтону необходимо видеть прогресс в решении проблемы распространения фентанила.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"В основе 20-процентной пошлины лежит так называемый тариф за фентанил. Китай является источником и поставщиком прекурсоров для фентанила, которые оказываются в Мексике и Канаде и затем попадают в США, это привело к гибели 100-200 тыс. наших граждан в прошлом году. Это неприемлемо, поэтому нам понадобятся месяцы, если даже не кварталы или год, видимого прогресса в этом вопросе, прежде чем я бы мог представить, что эти пошлины будут снижены", - сказал он.

Бессент также отметил, что окончательное решение по этому вопросу остается за президентом США Дональдом Трампом.

По словам главы Минфина, следующая встреча между Вашингтоном и Пекином по вопросам торговли состоится в течение двух-трех месяцев. Он также заявил, что дата переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином пока не намечена.

