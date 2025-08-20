О нас

Бессент: США продают европейцам оружие для перепродажи Украине с наценкой

Другие страны
20 августа 2025 г. 03:25
США продают странам Европы оружие, которое затем продается Украине, с наценкой 10%.

Как предает Report, об этом рассказал в интервью телеканалу Fox News глава Минфина США Скотт Бессент.

"Я думаю, что президент США Дональд Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, будут ли американские налогоплательщики оплачивать прикрытие с воздуха, которое могут обеспечивать американские военные для европейских стран в Украине в случае достижения подобного соглашения.

Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin Avropa ölkələrinə satdığı silah Ukraynaya 10% baha qiymətə satılır

