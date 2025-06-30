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Бессент: США ожидают ажиотаж вокруг заключения торговых сделок в начале июля

Бессент: США ожидают ажиотаж вокруг заключения торговых сделок в начале июля США ожидают всплеск ажиотажа вокруг заключения торговых соглашений за неделю до истечения установленного президентом США Дональдом Трампом на 9 июля крайнего срока в этом вопросе.
Другие страны
30 июня 2025 г. 19:41
Бессент: США ожидают ажиотаж вокруг заключения торговых сделок в начале июля

США ожидают всплеск ажиотажа вокруг заключения торговых соглашений за неделю до истечения установленного президентом США Дональдом Трампом на 9 июля крайнего срока в этом вопросе.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg TV.

"В последнюю неделю (перед крайним сроком) ожидается ажиотаж, так как давление нарастает", - сказал он.

Бессент добавил, что ряд стран "добросовестно ведут переговоры" с США, однако предупредил, что если с тем или иным государством соглашения достичь не удастся, то американская администрация может вновь вернуться к объявленным в апреле таможенным пошлинам.

Напомним, что Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. 9 апреля Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении стран, которые проявили готовность к переговорам. В их отношении будут действовать импортные тарифы в размере 10%.

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