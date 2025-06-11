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Бессент: США может ждать дефолт по госдолгу во второй половине лета

Бессент: США может ждать дефолт по госдолгу во второй половине лета Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по своему госдолгу уже во второй половине лета. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Другие страны
11 июня 2025 г. 22:19
Бессент: США может ждать дефолт по госдолгу во второй половине лета

США могут столкнуться с дефолтом по своему госдолгу уже во второй половине лета.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США.

Его спросили, когда у США закончатся деньги для оплаты счетов по задолженности, превышающей $36,9 трлн. "В середине или конце лета", - ответил министр, подчеркнув, что не может назвать конкретный месяц в связи с тем, что речь идет о "движущейся цели".

Ранее он заявлял, что это произойдет к августу, если американский Конгресс не повысит потолок задолженности. В этот момент, скорее всего, законодатели будут находиться на каникулах. Им необходимо увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля.

В конце марта бюджетное управление Конгресса прогнозировало, что правительство Соединенных Штатов столкнется с дефолтом уже к августу или сентябрю, если потолок госдолга не будет повышен. Потолок госдолга отражает то, какой объем средств Минфин может занимать для финансирования деятельности федерального правительства США. По оценкам управления, в 2034 году госдолг может превысить $50 трлн.

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Версия на азербайджанском языке Bessent: ABŞ dövlət borcuna görə defoltla üzləşə bilər

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