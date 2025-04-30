Бессент: США готовы подписать сделку по ресурсам, но Киев пытается внести изменения

США готовы подписать сделку по ресурсам Украины, но Киев пытается внести в нее новые изменения.

США готовы подписать сделку по ресурсам Украины, но Киев пытается внести в нее новые изменения.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, выступая на очередном заседании кабинета президента США Дональда Трампа.

"Да, наша сторона готова к подписанию, но украинцы прошлым вечером решили внести поспешные изменения", - ответил Бессент на соответствующий вопрос журналиста, пояснив, что Вашингтон готов подписать сделку уже сегодня.

Он пояснил, что из предполагаемого соглашения не были удалены какие-либо положения. "Это все та же сделка, которую мы согласовали на выходных. С нашей стороны ничего не изменилось", - подчеркнул он.

Ранее первый заместитель премьер-министра Юлия Свириденко анонсировала подписание договора о недрах с Вашингтоном в ближайшие сутки.