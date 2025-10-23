Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Бессент надеется, что встреча Трампа и Си Цзиньпина пройдет в позитивном ключе

    Министр финансов США Скотт Бессент рассчитывает, что предстоящие переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном заложат основу для более позитивной встречи президента Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина.

    Как передает Report, об этом С. Бессент заявил он в интервью телеканалу Fox Business.

    "Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир уже направляется в Куала-Лумпур, в субботу и воскресенье в Малайзии мы встретимся с нашим китайским коллегой - вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Мы обсуждаем, какой будет реакция США и союзников, если мы не сможем согласовать c Пекином паузу или послабления мер экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов. Надеюсь, мы сможем уладить все это, чтобы лидеры США и Китая смогли вести переговоры в более позитивном ключе", - сказал он.

    Глава Минфина США также указал, что Трамп и Си Цзиньпин "часто контактируют" и что было бы жалко "тратить их первую личную встречу во второй президентский срок Трампа, чтобы разбирать проблемы, а не работать над выстраиванием более конструктивного диалога между США и Китаем", - отметил Бессент.

    Он выразил надежду на "два дня насыщенных переговоров" и добавил, что для него это будет уже пятая встреча с представителями Китая. "Переговоры уже проходили в Женеве, Лондоне, Стокгольме, Мадриде, теперь мы направляемся в Куала-Лумпур", - отметил Бессент.

