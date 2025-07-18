Бессент допустил возможность достижения выгодной торговой сделки между США и Японией

Заключение взаимовыгодного торгового соглашения между США и Японией возможно, несмотря на действующие тарифные ограничения.

Заключение взаимовыгодного торгового соглашения между США и Японией возможно, несмотря на действующие тарифные ограничения.

Как передает Report, об этом министр финансов США Скотт Бессент сообщил в соцсети Х.

"Хорошая сделка важнее поспешной сделки, и взаимовыгодное торговое соглашение между США и Японией по-прежнему остается в пределах досягаемости", — написал он, при этом поблагодарив премьер-министра Японии Сигэру Исибу за теплый прием на Всемирной выставке в Осаке.

Министр отметил, что признателен Токио за возможность представлять американскую сторону на выставке в Японии и рассчитывает на продолжение официальных переговоров по урегулированию торговых разногласий.

В начале апреля администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении универсальных пошлин в размере 10% на товары из большинства стран и территорий, включая Японию. Индивидуальные тарифы вступили в силу с 9 апреля. При этом на фоне начавшихся консультаций Белый дом приостановил действие части ответных мер на 90 дней — на этот период применяется лишь базовый тариф.