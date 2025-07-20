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Беспрецедентный гражданский протест: Почти миллион французов выступили против предложенного правительством закона

Беспрецедентный гражданский протест: Почти миллион французов выступили против предложенного правительством закона Петиция студентки Элеоноры Паттери против спорного закона, разрешающего использование запрещенных пестицидов в сельском хозяйстве, далеко преодолела порог в полмиллиона, собрав уже 919 000 подписей.
Другие страны
20 июля 2025 г. 18:39
Беспрецедентный гражданский протест: Почти миллион французов выступили против предложенного правительством закона

Петиция студентки Элеоноры Паттери против спорного закона, разрешающего использование запрещенных пестицидов в сельском хозяйстве, далеко преодолела порог в полмиллиона, собрав уже 919 000 подписей.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на французские СМИ, 10 июля 23-летняя студентка из Бордо разместила в интернете петицию "Нет закону Дюпломба", названному так по имени одного из инициаторов-сенатора от партии "Республиканцы" с согласия министра сельского хозяйства Анни Женевар.

Этот закон -"научная, этическая, экологическая и медицинская аномалия", говорится в петиции. Автор требует "немедленной отмены и пересмотра условий, в которых закон был принят", а также "гражданских консультаций с представителями здравоохранения, сельского хозяйства, экологии и права".
Такая поддержка со стороны общества означает, что документ может быть повторно вынесен на публичное обсуждение по усмотрению конференции председателей Национального собрания.

Закон призван облегчить жизнь французским фермерам, сократив бюрократию, утверждают его сторонники, при этом также временно разрешив использование ацетамиприда - пестицида, который запрещен во Франции с 2018 года и является потенциально канцерогенным для человека при слишком частом воздействии.

Принятие закона стало результатом использования пустот в законодательстве. В начале июля комиссия утвердила окончательную версию закона несмотря на то, что многие ассоциации называют его опасным для здоровья французов, а затем он был принят парламентом.

"Эта масштабная реакция демонстрирует отсутствие демократической легитимности у этого "ядовитого закона", который был навязан силой, - заявила депутат Дельфин Бато, член экологической и социальной группы. - Мы будем бороться за то, чтобы эти дебаты были организованы сразу после начала парламентской сессии осенью".

Французские СМИ воодушевленно пишут, что такая реакция общества – первая победа гражданского общества и первое поражение для правительства.

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Версия на азербайджанском языке Görünməmiş vətəndaş etirazı: Bir milyona yaxın fransız hökumətin təklif etdiyi qanuna etiraz edir

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