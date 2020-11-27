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Беспорядочная стрельба в Неваде: один человек погиб, четверо ранены

Беспорядочная стрельба в Неваде: один человек погиб, четверо ранены В результате беспорядочной стрельбы в американском штате Невада один человек погиб и четверо получили ранения.
Другие страны
27 ноября 2020 г. 10:39
Беспорядочная стрельба в Неваде: один человек погиб, четверо ранены

В результате беспорядочной стрельбы в американском штате Невада один человек погиб и четверо получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в городе Хендерсон утром 26 ноября, когда в США отмечался День благодарения. Полиция получила сообщения о пострадавших в разных районах города, позднее были обнаружены пять человек, получивших огнестрельные ранения. 22-летний мужчина в итоге скончался, остальные пострадавшие были направлены в больницы.

По предварительным данным полиции, злоумышленники разъезжали по городу на машине и беспорядочно стреляли в граждан без видимых мотивов. Правоохранители приступили к розыску двух подозреваемых — белого мужчину в возрасте 20-30 лет и женщину в возрасте 20 лет.

Известно, что позднее их удалось задержать по не связанным со стрельбой обвинениям.

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