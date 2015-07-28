Беспорядки в Стамбуле не сказались на турпотоке из РФ в Турцию

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Туроператоры, работающие на турецком направлении, не отмечают снижения темпов продаж на курорты этой страны и отказов от ранее приобретенных туров из-за беспорядков, которые в последние дни происходят в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Стамбул остается популярным туристическим направлением, но летом российские туристы туда практически не ездят из-за жары. Если мы говорим про массовый отдых на море, то беспорядки в Стамбуле никак не отразились на турпотоке из России в Турцию", - заверила эксперт.

По словам Ломидзе, туроператоры, работающие на этом направлении, не отмечают ни снижения продаж, ни аннуляции уже приобретенных туров. "Пока туристы, которые собираются отдохнуть на побережьях Турции, беспорядков в столице не опасаются", - пояснила она.

Информацию Ломидзе о ситуации на туристическом рынке Турции подтвердила глава PR-департамента туроператора Coral Travel Марина Макаркова. Она сообщила, что в компании не было ни одного отказа, связанного с беспорядками в Стамбуле, и спада в бронировании новых туров не наблюдается.