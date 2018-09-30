Беспорядки произошли в лагере беженцев в Греции, есть погибший и пострадавшие

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В миграционном центре греческого города Малакас произошли столкновения между беженцами, в которых погиб один человек, а еще восемь получили ранения. Об этом пишет издание iefimerida.gr, передает Report.

Отмечается, что жертвой столкновений между группами сирийцев и афганцев стал 31-летний сириец. Он был жестоко избит и скончался от полученных травм. Пострадавшие были госпитализированы. Полицией ведется расследования инцидента.