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    Беспорядки произошли в лагере беженцев в Греции, есть погибший и пострадавшие

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В миграционном центре греческого города Малакас произошли столкновения между беженцами, в которых погиб один человек, а еще восемь получили ранения. Об этом пишет издание iefimerida.gr, передает Report. 

    Отмечается, что жертвой столкновений между группами сирийцев и афганцев стал 31-летний сириец. Он был жестоко избит и скончался от полученных травм. Пострадавшие были госпитализированы. Полицией ведется расследования инцидента.

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