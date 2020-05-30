​Беспорядки из-за смерти афроамериканца охватили более 10 городов США

Акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией, прошли в более чем 10 американских городах. Демонстранты возмущены произволом полиции и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе.

Как передает Report со ссылкой на агентство Associated Press, участники демонстрации в Атланте разбили окна штаб-квартиры CNN, закрасили логотип телекомпании у входа, забросали полицейских пустыми бутылками, сожгли американский флаг и призывают полицейских увольняться в знак протеста против произвола, допущенного их коллегами в Миннеаполисе. Собравшиеся игнорируют приказ властей разойтись и прекратить беспорядки. По крайней мере семеро зачинщиков задержаны.

CNN сообщила, что кто-то бросил петарду в сторону полицейских, выстроившихся шеренгой в вестибюле штаб-квартиры. Поступают сообщения о поджогах машин в городском парке.