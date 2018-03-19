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    Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину в США - ВИДЕО

    В момент аварии в салоне автомобиля находился водитель, но управление транспортным средством осуществлялось автономно

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/Беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил пешехода в американском штате Аризона. 

    Как передает Report, об этом пишет издание The New York Times.

    По его данным, инцидент произошел в городе Темпе. В момент аварии в салоне автомобиля находился водитель, но управление транспортным средством осуществлялось автономно. Как сообщил представитель компании, ее руководство сотрудничает со следствием.

    Этот инцидент стал первым случаем гибели пешехода в ДТП с участием беспилотного автомобиля. Испытания автономного управления автомобилей приостановлены в Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

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