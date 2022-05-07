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Беспилотники США атаковали наземные цели в Сирии

Беспилотники США атаковали наземные цели в Сирии Беспилотные летательные аппараты американских ВВС нанесли в субботу удары по наземным целям в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
Другие страны
7 мая 2022 г. 16:11

Беспилотные летательные аппараты американских ВВС нанесли в субботу удары по наземным целям в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Так, атаке подверглись позиции проиранских шиитских формирований в районах Ховейджа-Кати и Джиср-эль-Муалляк, которые представляют угрозу для военных баз США, созданных на восточном берегу Евфрата. О последствиях атак беспилотников и возможных потерях сведений не приводится.

По информации телеканала, американские БПЛА нанесли удары по лагерям шиитских бойцов, которые расположены в Бадии-эль-Ашара. Очевидцы передали, что слышали по меньшей мере пять мощных взрывов в этой пустынной местности.

Со стороны командования американскими силами на Ближнем Востоке никаких комментариев не последовало.

Бойцы шиитских формирований воюют на стороне сирийской армии против банд террористов из группировки "Исламское государство", которые в последнее время активизировались в пограничной с Ираком местности.

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