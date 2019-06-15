​Беспилотники хуситов атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии`

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали в субботу с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорты в двух городах Саудовской Аравии.

Об этом сообщил телеканал Al-Maseera, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, атаке подверглись воздушные гавани в городах Абха и Джизан. Между тем, как сообщает телеканал Al Jazeera, военные Саудовской Аравии заявили, что им удалось перехватить ракетный снаряд, выпущенный в направлении Абхи.

12 июня хуситы подвергли аэропорт города Абха ракетному обстрелу. По информации аравийской коалиции, снаряд попал в зал прилета, причинив материальный ущерб. Пострадали 26 человек.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.