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Беспилотники "Хезболлах" нанесли удары по военной базе на севере Израиля

Беспилотники "Хезболлах" нанесли удары по военной базе на севере Израиля Ливанское движение "Хезболлах" взяло на себя ответственность за атаку беспилотных летательных аппаратов на артиллерийскую базу израильских войск в Верхней Галилее.
Другие страны
1 июня 2024 г. 14:42
Беспилотники Хезболлах нанесли удары по военной базе на севере Израиля

Ливанское движение "Хезболлах" взяло на себя ответственность за атаку беспилотных летательных аппаратов на артиллерийскую базу израильских войск в Верхней Галилее.

Об этом, как передает Report, сообщает TACC со ссылкой на заявление организации.

"Отряды исламского сопротивления применили беспилотники-камикадзе для нанесения ударов по артиллерийским батареям и казарме в поселении Йифтах. В рядах неприятеля есть убитые и раненые", - отмечается в заявлении.

В нем указывается, что эта операция была проведена в ответ на израильский авианалет на район Мадждаль-Сильм на юге Ливана, в результате которого пострадали мирные жители.

При атаке "Хезболлах" на штаб 769-й территориальной бригады и казарму израильской армии в городе Кирьят-Шмона были применены ракеты большого калибра Burkan.

Согласно заявлению, в результате прямого попадания на территории военного объекта вспыхнул пожар.

Телестанция Al Jazeera передала, что под обстрел в Кирьят-Шмоне попал торговый центр, четыре израильских поселенца получили ранения.

Огонь из реактивных систем залпового огня был открыт по поселениям Нетува и Шомера на севере Израиля, о последствии атак сведений не приводится.

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