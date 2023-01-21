Беспилотники атаковали американскую базу в Сирии

Американская военная база Эт-Танф в Сирии подверглась атаке беспилотников.
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Отмечается, что базу атаковали три беспилотника, два из них были сбиты, один нанес удар.
В результате нападения никто из американских военнослужащих не пострадал, погибли два военнослужащих сирийской армии.
База Эт-Танф расположена в Сирии недалеко от границ с Ираком и Иорданией. Американские войска заявляют, что она используется для проведения контртеррористических операций против ИГИЛ и подготовки бойцов сирийской оппозиции.