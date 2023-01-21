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Беспилотники атаковали американскую базу в Сирии

Беспилотники атаковали американскую базу в Сирии Американская военная база Эт-Танф в Сирии подверглась атаке беспилотников.
Другие страны
21 января 2023 г. 08:57
Беспилотники атаковали американскую базу в Сирии

Американская военная база Эт-Танф в Сирии подверглась атаке беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Центральное военное командование вооруженных сил США.

Отмечается, что базу атаковали три беспилотника, два из них были сбиты, один нанес удар.

В результате нападения никто из американских военнослужащих не пострадал, погибли два военнослужащих сирийской армии.

База Эт-Танф расположена в Сирии недалеко от границ с Ираком и Иорданией. Американские войска заявляют, что она используется для проведения контртеррористических операций против ИГИЛ и подготовки бойцов сирийской оппозиции.

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