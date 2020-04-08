Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки демократов

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс принял решение выйти из предвыборной гонки политиков-демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты США.

Как передает Report, об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, о своем решении Сандерс объявил в телефонном разговоре с сотрудниками своего предвыборного штаба. Как ожидается, в ближайшее время политик выступит с обращением к своим сторонникам, в ходе которого публично объявит о прекращении предвыборной кампании. Единственным претендентом на выдвижение кандидатом от демократов остается бывший вице-президент США Джозеф Байден.