​Берни Сандерс объявил себя миллионером благодаря книге-бестселлеру

Сенатор Берни Сандерс, заявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, стал миллионером благодаря доходам от продаж своей книги, ставшей бестселлером. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом Сандерс сообщил в интервью газете The New York Times.

"Я написал книгу-бестселлер", - отметил сенатор от штата Вермонт, который участвовал в предвыборной гонке 2016 года и уступил экс-госсекретарю Хиллари Клинтон в борьбе за право стать единым кандидатом Демократической партии в президенты США. "Если вы напишите книгу-бестселлер, то и вы можете стать миллионером", - добавил он, говоря о своей книге под названием Where We Go From Here ("Куда идти"), вышедшей в 2018 году.

Сандерс пообещал также опубликовать налоговую декларацию за последние 10 лет к следующему понедельнику - к сроку, установленному законом США. "15 апреля близится. Мы хотели огласить данные о налогах за 10 лет. 15 апреля 2019 года исполнится как раз 10 лет, поэтому я думаю, что вы сможете увидеть их", - добавил сенатор, который ранее принципиально отказывался обнародовать свою налоговую декларацию и подвергался жесткой критике за это.

Напомним, что 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.