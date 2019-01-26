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    Берни Сандерс намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году

    © Rex Features

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс намерен баллотироваться на выборах президента США в 2020 году.  Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет интернет-портал Yahoo News.

    По сведениям его источников, законодатель, который соперничал с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, в течение нескольких месяцев размышлял о том, участвовать ли в следующих выборах. Он был очень обнадежен результатами опросов общественного мнения, в частности, тем, что его могли бы поддержать на выборах многие афроамериканцы и граждане латиноамериканского происхождения.

    Б. Сандерс уже проводит подготовку к вероятному вступлению в гонку. 

    Ранее о намерении баллотироваться на высший административный пост США объявили уже ряд демократов. В их числе сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд,  а также бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы. 

    Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года

    59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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