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    Берлускони проведут операцию на сердце

    Известный политик был госпитализирован во вторник утром

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони необходима операция на сердце, которая будет проведена в середине следующей недели.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил личный врач политика Альберто Дзангрилло на специально созванной в четверг вечером пресс-конференции.

    "Операция по замене аортального клапана Сильвио Берлускони будет проведена, вероятнее всего, к середине следующей недели", - заявил врач.

    По его словам, операция продлится примерно четыре часа под руководством лучшего специалиста, профессора Альфьери.

    "Период реабилитации займет примерно месяц", - добавил Дзангрилло.

    Известный политик, которому в сентябре исполнится 80 лет, был госпитализирован во вторник утром после того, как за несколько дней до этого у него случился приступ, спровоцированный, как отмечают местные СМИ, стрессом.

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