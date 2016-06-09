Берлускони проведут операцию на сердце

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони необходима операция на сердце, которая будет проведена в середине следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил личный врач политика Альберто Дзангрилло на специально созванной в четверг вечером пресс-конференции.

"Операция по замене аортального клапана Сильвио Берлускони будет проведена, вероятнее всего, к середине следующей недели", - заявил врач.

По его словам, операция продлится примерно четыре часа под руководством лучшего специалиста, профессора Альфьери.

"Период реабилитации займет примерно месяц", - добавил Дзангрилло.

Известный политик, которому в сентябре исполнится 80 лет, был госпитализирован во вторник утром после того, как за несколько дней до этого у него случился приступ, спровоцированный, как отмечают местные СМИ, стрессом.