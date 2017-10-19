Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони предложил провести референдум об автономии во всех итальянских областях.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик заявил на мероприятии, посвященном поддержке плебисциту, который пройдет в северных Ломбардии и Венето 22 октября.

"Мы хотим предложить всем итальянским регионам потребовать часть полномочий от центрального правительства региональным властям", - сказал Берлускони, выразив поддержку референдуму. При этом он не уточнил, пойдет ли сам голосовать в родном Милане (административный центр Ломбардии). "Мне нужно проконсультироваться со своими адвокатами, имею ли я право голоса", - сказал экс-премьер, пояснив, что перенес регистрацию по месту жительства в Рим.

22 октября в Венето и Ломбардии состоится региональный консультативный референдум, на который выносится вопрос: хотите ли вы, чтобы область получила большую автономию? Это означает, что региональные власти претендуют на большие полномочия в управлении в разных сферах - от здравоохранения и образования до социальной политики и регулирования рынка труда. Такое право предусмотрено конституцией Италии, однако в каких сферах будет предоставляться автономия, определяется путем переговоров между региональными властями и правительством. Таким образом, хотя референдум имеет законную силу, его результат не несет реальной практической пользы.

В Италии - 20 областей, пять из которых по историческим или географическим причинам обладают статусом автономии: Трентино-Альто-Адидже, Валле д'Аоста, Фриули-Венеция-Джулия и острова Сардиния и Сицилия. Их статусы позволяют, в частности, удерживать значительную часть собираемых на их территории налогов.