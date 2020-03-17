Берлускони пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пожертвовал 10 млн евро на поддержку деятельности медучреждений в северной области Ломбардия, которая стала очагом распространения нового коронавируса на Апеннинах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал Sky TG24 со ссылкой на заявление партии "Вперед, Италия", бессменным лидером которой является политик.

"Сильвио Берлускони решил пожертвовать области Ломбардия сумму размером в 10 млн евро", - говорится в документе. Уточняется, что средства пойдут на поддержку деятельности отделений интенсивной терапии.

О пожертвованиях на исследования медучреждений ранее объявляли многочисленные компании, в том числе Armani, Bulgari, Dolce & Gabbana, а также некоторые итальянские банки. Сбор средств также организован в интернете.

Ранее СМИ сообщали, что 83-летний политик переехал из Ломбардии на юг Франции.