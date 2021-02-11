Берлускони попал в больницу после неудачного падения

В Милане Берлускони направился в больницу для обследования и утром вернулся домой к работе

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони провёл ночь в одной из миланских больниц после неудачного падения в его резиденции в Риме.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении возглавляемой им партии "Вперёд, Италия".

Во вторник 84-летний политик принял участие в консультациях, которые перед формированием правительства проводит бывший глава Европейского центробанка Марио Драги. Приезд Берлускони в Рим стал его первым появлением на публике после перенесённой осенью коронавирусной инфекции и госпитализации в середине января из-за проблем с сердцем.

"Берлускони вернулся вчера вечером в Милан из-за случайного падения в своей римской резиденции", - заявили в партии, уточнив, что бывший премьер ушиб бок. В Милане Берлускони направился в больницу для обследования и утром вернулся домой к работе.