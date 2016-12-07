Берлускони покинул миланскую больницу - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони покинул миланскую больницу San Raffaele, куда прибыл для проведения ряда обследований, связанных с проблемами с сердечным ритмом.

Как сообщает Report, 80-летний политик уехал из клиники в сопровождении своего лечащего врача Альберто Дзангрилло. При этом он не стал общаться с местными журналистами, дежурившими около здания San Raffaele, а только помахал им рукой.

С.Берлускони провел в миланской больнице, где в июне ему была сделана операция по замене аортального клапана, несколько часов.

***16:21

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован из-за проблем с сердечным ритмом.

Как сообщает Report со ссылкой на "Gazeta", по словам врача итальянского экс-премьера Альберто Дзангрилло, С.Берлускони скоро должен выйти из больницы после осмотра.

По его словам, проблемы с сердцем у политика возникли на почве стресса из-за политической обстановки в стране.