Берлускони полетел на день рождения к Путину

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони полетел на день рождения к президенту России Владимиру Путину.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Лечу на самолёте на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы», — написал Берлускони и сопроводил пост снимком себя в самолёте.

В воскресенье, 7 октября, Путину исполнится 66 лет.