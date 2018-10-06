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    Берлускони полетел на день рождения к Путину

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони полетел на день рождения к президенту России Владимиру Путину.

    Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

    «Лечу на самолёте на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы», — написал Берлускони и сопроводил пост снимком себя в самолёте.

    В воскресенье, 7 октября, Путину исполнится 66 лет.

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