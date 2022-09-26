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Берлускони побеждает на выборах в сенат Италии

Берлускони побеждает на выборах в сенат Италии Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони лидирует в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии.
Другие страны
26 сентября 2022 г. 05:12
Берлускони побеждает на выборах в сенат Италии

Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони лидирует в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют предварительные данные МВД.

Берлускони баллотировался в верхнюю палату парламента в Монце - городе в северной области Ломбардия, он владеет одноименным футбольным клубом.

Согласно подсчету почти десятой части бюллетеней из округа, Берлускони набирает 48% голосов, почти на 20% опережая ближайшего преследователя.

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