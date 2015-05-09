Берлускони: Отсутствие западных лидеров 9 мая в Москве - их политический провал

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Отсутствие западных лидеров сегодня на торжествах в Москве по случаю 70-летия Победы демонстрирует близорукость Запада".

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил 9 мая бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони в открытом письме, опубликованном в итальянской газете Corriera della Sera.

"Та трибуна на Красной площади, на которой рядом с главой российского государства сидят лидеры Китая, Индии и других азиатских стран, - свидетельство не изоляции России, а провала политики Запада. Я считаю пустующие места не демонстрацией силы, а символом нашего поражения", - написал Берлускони.